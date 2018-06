Homem é preso por planejar atentado contra ao Banco Central americano

O detido foi identificado como Quazi Mohamed Rezwanul Ahsan Nafis, de 21 anos, procedente de Bangladesh. Ele estacionou perto do edifício, no sul de Manhattan, uma caminhonete carregada com o que acreditava serem explosivos fornecidos por um cúmplice - na verdade, um agente disfarçado do FBI que lhe forneceu bombas falsas. Após estacionar a caminhonete, o suspeito se dirigiu a um hotel próximo de onde tentou detonar os explosivos com um telefone celular, momento no qual foi preso.