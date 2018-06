Homem é resgatado com vida 67 horas após deslizamento na China

PEQUIM - Uma pessoa foi resgatada com vida nesta terça-feira, 22 (horário de Brasília, quarta-feira na China), dos escombros 67 horas depois do deslizamento de terra que aconteceu no domingo de manhã em Shenzhen, no sul da China, segundo a rede de televisão estatal CCTV.

A TV exibiu um vídeo de 27 segundos que mostra o momento em que as equipes de resgate retiraram a vítima. O jovem foi identificado como Tian Zeming, de 19 anos, da Província de Chongqing. Segundo a TV, os médicos disseram que ele sofreu múltiplas fraturas, mas sua situação era estável.

Depois de ser retirado, ele disse que havia outra pessoa ao seu lado, sob os escombros. O resgate retirou então outro rapaz, mas ele já estava morto, afirmou a CCTV.

Um pouco mais cedo, havia sido desenterrado o primeiro corpo do parque industrial soterrado pelo deslizamento. Acredita-se que haja ao menos 90 pessoas desaparecidas, mas esse número era incerto, assim como as causas do acidente.

O corpo foi encontrado por volta das 6 horas (20 horas da segunda-feira em Brasília), segundo as autoridades locais citadas pela agência oficial de notícias Xinhua. O deslizamento de terra ocorreu no domingo de manhã e destruiu 33 prédios do parque industrial Hengtaiyu, entre eles 3 dormitórios de operários, além de 14 fábricas e 2 escritórios.

Cerca de 10 hectares da região ficaram cobertos por escombros. Segundo moradores, a terra e os entulhos que deslizaram sobre a área foram amontoados nos últimos dois anos por construtoras.

Milhares de trabalhadores estavam usando sensores, drones e escavadeiras de terra nos 380 mil metros quadrados do local do desastre, tentando localizar possíveis sobreviventes presos sob lama de até 10 metros de profundidade.

Com a crescente preocupação sobre os padrões de segurança industrial e falta de fiscalização na China, poucas horas depois da tragédia o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, ordenou uma investigação sobre o deslizamento de terra em Shenzhen, uma cidade que teve um crescimento vertiginoso. / EFE e REUTERS