Homem é resgatado com vida na Turquia quatro dias após terremoto

ERCIS - A agência de notícias do governo turco, Anatólia, informou que os socorristas encontraram um sobrevivente nos escombros de um edifício desabado quatro dias após o forte terremoto que atingiu o leste do país, matando 532 pessoas.

A Anatólia informou que o sobrevivente, um homem, aparenta estar na faixa dos 20 anos. Imagens da televisão turca mostraram os socorristas levando o sobrevivente para o hospital.

As autoridades turcas informaram que 185 sobreviventes foram resgatados das ruínas nas cidades de Ercis e Van, as mais atingidas pelo terremoto de 7,2 graus na escala Richter que atingiu a região no domingo passado. Pelo menos 2.300 pessoas ficaram feridas.

No momento, as chuvas e a neve que começou a cair na região montanhosa tornam ainda mais difícil a vida dos milhares de desabrigados pelo desastre. As informações são da Associated Press.