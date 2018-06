Homem encapuzado esfaqueia professor em escola infantil nos arredores de Paris

PARIS - Um professor foi agredido nesta segunda-feira, 14, com uma faca em uma escola infantil na cidade de Aubervilliers, nos arredores de Paris, por um homem encapuzado. Segundo a polícia local, antes de fugir do local do ataque, o agressor teria mencionado o grupo extremista Estado Islâmico.

A agressão, que aconteceu pouco depois das 7h15 local (4h15, em Brasília) na escola Jean Perrin, levou o professor a ser hospitalizado, mas o estado dele não é grave. As aulas foram canceladas.

No momento, a Promotoria de Paris e o setor antiterror da capital investigam o caso para obter mais informações.

A ministra de Educação da França, Najat Vallaud Belkacem, visitou o colégio onde aconteceu a agressão. Ela anunciou que vai aumentar a segurança na instituição e em outras localizadas na região.

O ataque acontece um mês após os atentados em Paris realizados em 13 de novembro, que deixaram 130 mortos e mais de 350 feridos. /EFE e REUTERS