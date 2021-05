Homem esfaqueia cinco pessoas em supermercado na Nova Zelândia

WELLINGTON - Um homem começou a esfaquear pessoas em um supermercado da Nova Zelândia nesta segunda-feira, 10, ferindo cinco pessoas, três delas gravemente, de acordo com autoridades do país. A polícia neozelandesa informou que um suspeito foi preso e levado sob custódia após o incidente na cidade de Dunedin.

Dois funcionários do supermercado estavam entre os feridos. As pessoas na loja no momento do ataque disseram à mídia local que a cena foi caótica, pois as pessoas começaram a gritar e correr em direção às saídas. Eles disseram que alguns populares corajosos tentaram parar o homem e prendê-lo.

Leia Também Sobe para cinco o número de mortos em ataque a escola infantil em Saudade, SC

A primeira-ministra Jacinda Ardern disse que a motivação para o ataque não foi estabelecida, mas a polícia não tem nenhuma evidência que sugira que seja terrorismo doméstico. "Nem é preciso dizer que tal ataque é extremamente preocupante, e eu quero reconhecer os primeiros relatos de atos corajosos de pessoas que tomaram medidas para proteger aqueles ao seu redor", disse Ardern. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados por este ataque."

Na manhã desta segunda, a polícia informou que o ataque no supermercado em Dunedin foi um "incidente aleatório", conforme registrou o jornal NZ Herald.

Ardern disse que cinco pessoas foram levadas para o Hospital Dunedin com ferimentos de faca ou ferimentos relacionados.

Autoridades de saúde disseram que três dos feridos foram internados na unidade de terapia intensiva, uma quarta pessoa permaneceu na enfermaria geral do hospital e a quinta pessoa foi tratada e liberada.

"Estamos chocados e arrasados ​​com os eventos em nossa Loja Central de Dunedin esta tarde", disse a rede de supermercados em um comunicado. "Nossa prioridade agora são os membros da equipe feridos e cuidar de nossa equipe mais ampla na sequência deste evento extremamente traumático. Estamos profundamente chateados que os clientes que tentaram ajudar os membros da nossa equipe também ficaram feridos". A polícia disse que divulgará mais detalhes sobre o incidente na segunda-feira. /AP