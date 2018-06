Homem esfaqueia embaixador americano na Coreia do Sul

SEUL - O embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Mark Lippert, foi esfaqueado nesta quarta-feira, 4 ( quinta-feira em Seul), por um homem que gritava palavras de ordem pela unificação das Coreias do Sul e do Norte. Ele ficou ferido foi levado para um hospital, segundo a imprensa local.

Segundo a rede de TV YTN, o suspeito gritou "As Coreias devem ser reunificadas" durante o ataque e foi preso logo depois e será interrogado. Ainda de acordo com o canal, os ferimentos do diplomata não pareciam ser graves.

Lippert assumiu a embaixada em Seul no ano passado. Antes de tomar posse do cargo, foi subsecretário de Defesa para Assuntos Asiáticos.

OS Estados Unidos mantêm 28,5 mil soldados na Coreia do Sul. O país está tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte desde 1953, uma vez que um tratado de paz nunca foi assinado entre os dois países. / AP