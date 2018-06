Homem estrangeiro é preso em Hong Kong

A polícia disse que um homem de 29 anos pediu para que fosse investigado o caso no sábado. Os jornais de Hong Kong informaram que o homem tinha nacionalidade britânica.

De acordo com um comunicado da polícia, os policiais correram para o apartamento do homem, quando encontraram uma mulher inconsciente, entre 25 e 30 anos, com cortes no corpo. Ela foi dada como morta na cena do crime.

Durante a investigação, a polícia encontrou uma mala na sacada com o corpo de uma mulher, com machucados no pescoço. Fonte: Associated Press.