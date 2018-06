Homem fere ao menos nove a facadas em ataque em Tel Aviv

Um homem palestino apunhalou nove pessoas, ferindo a várias delas com gravidade, em um ônibus no centro de Tel Aviv. Ele foi localizado, baleado e detido, disse nesta quarta a polícia israelense, que descreveu o ataque como um ato terrorista.

Este é o último de uma série de ataques registrados recentemente, em que os palestinos têm empregado o uso de facas, ácido e carros como armas para causar mortos e feridos. A polícia identificou o assaltante como um palestino da Cisjordânia, que teria entrado ilegalmente em Israel.

O criminoso, que viajava com os demais passageiros, começou a atacar as pessoas à bordo, incluindo o motorista, e tentou fugir. Agentes prisionais que estavam na região notaram o descontrole do veículo e iniciaram uma perseguição, terminando por deter o palestino com disparos na perna.

"Acreditamos que foi um ataque terrorista", disse o porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld. Quatro pessoas apresentavam ferimentos graves.