'Homem-ímã' quebra recorde com 53 colheres grudadas ao corpo

SÃO PAULO - Etibar Elchiyev posou com mais de 50 colheres grudadas no corpo para tentar entrar para o Livro dos Recordes. Ele diz que seu corpo tem características magnéticas e apresentou-se como o ser humano com maior número de colheres penduradas ao corpo por magnetismo.

Durante sua façanha em Tbilis, capital da Geórgia na Europa Oriental, Elchiyev apareceu sério e sombrio com as colheres pendurados aleatoriamente em seu peito e ombros em frente de espectadores.

Há seis anos, o croata Ivan Stoiljkovic também apresentou-se com talheres, moedas e até mesmo uma frigideira pendurada ao corpo, estabelecendo o recorde mundial para o mais poderoso "homem-ímã" do mundo, com 55 quilos de metal.

O recorde mundial de "mais número de colheres equilibrado sobre a Face" foi alcançado por Joe Allison, um jovem britânico, em Devon, Reino Unido, com um total de 16 colheres, em 2008.

Ele usou colheres de chá de aço inoxidável e equilibrou cinco colheres na testa, 4 nas bochechas, 1 no nariz, 2 no lábio superior, um em cada orelha e 2 no queixo.