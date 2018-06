Homem incendeia casa e mata bombeiros nos EUA

Gerald Pickering, comandante da polícia de Webster, informou ainda que continua desaparecida a irmã do suspeito, identificado como William Spengler, um ex-condenado de 62 anos.

Pickering relatou que Spengler armou-se e incendiou a própria casa para atrair os bombeiros para uma emboscada na segunda-feira.

Spengler matou dois bombeiros e feriu mais dois no episódio. A seguir, Spengler suicidou-se enquanto sete casas vizinhas pegavam fogo a seu redor. As informações são da Associated Press.