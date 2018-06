Homem invade depoimento de Blair e o chama de 'criminoso de guerra'

LONDRES - Um desconhecido interrompeu, nesta segunda-feira, 28, o depoimento do ex primeiro-ministro britânico Tony Blair perante à comissão Leveson, que investiga a ética jornalística no Reino Unido, e o chamou de "criminoso de guerra".

O homem interrompeu a gritos a sala do edifício judicial Royal Courts of Justice, e foi retirado pelos seguranças do local. O incidente ocorreu algumas horas após o início da fala de Blair à corte, sobre a relação entre meios de comunicação e políticos.

A identidade do invasor não foi revelada. Ele acusou Blair de ter levado o Reino Unido à invasão do Iraque em 2003. Dezenas de ativistas se reuniram na porta do tribunal com mensagens ao ex primeiro ministro em cartazes: "Tropas para casa", "Fora do Afeganistão", entre outras.

Com informações da AP e Efe