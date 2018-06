Homem invade hospital e fere 3 no Alabama

A polícia recebeu um chamado por volta das 4h (7h, no horário de Brasília) do Hospital São Vicente sobre a presença do homem armado. Ele estava no quinto andar do prédio, um local de atendimento a pacientes cardíacos, onde circulava grande número de funcionários, segundo a porta-voz do hospital, Liz Moore.

Internamente, o hospital emitiu o "código prata" de alerta aos funcionários sobre ameaça com arma de fogo.

Segundo Johnny Williams, sargento da Polícia de Birmingham, os dois policiais que atenderam ao chamado seguiram por caminhos diferentes até o suspeito. Ao vê-los, ele atirou e feriu um dos policiais e dois funcionários do hospital.

A polícia está examinando as filmagens internas de segurança. Liz Moore informou que os funcionários recebem treinamento para lidar com situações como essa.