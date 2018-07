Homem mais rico da França quer cidadania belga O homem mais rico da França, Bernard Arnault, dono da Louis Vuitton, entrou com pedido para conseguir cidadania belga, segundo relatos da imprensa internacional. A mídia francesa imediatamente fez conexão entre o pedido de Arnault e o plano do presidente do país, François Hollande, de aumentar para 75% os impostos para quem ganha mais de 1 milhão de euros. A ideia faz parte dos esforços do governo em reduzir o déficit do país.