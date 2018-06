Homem mantém 3 reféns em prefeitura de cidade alemã

O jovem que tomou os reféns está armado com uma pistola. Acredita-se que dentre os reféns esteja o vice-prefeito Sepp Misslbeck, revelou o porta-voz da polícia Hans-Peter Kammerer. O incidente teve início pouco depois da 9h (horário local, 4h em Brasília) desta segunda-feira. De acordo com outro porta-voz policial, Guenther Beck, a polícia está em contado com o homem pelo telefone.

Não havia informações sobre as exigências do homem. A agência de notícias alemã DPA informou que o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, disse que o homem havia perseguido uma funcionária da prefeitura anteriormente.

A ação aconteceu horas antes de Merkel chegar à cidade para um comício no final da tarde, que aconteceria na praça em frente à prefeitura. A Alemanha realiza eleições nacionais em 22 de setembro e a Baviera terá eleições estaduais uma semana antes.

Não há indícios de relação entre a visita da chanceler e a tomada dos reféns, mas o partido de Merkel, a União Democrata Cristã decidiu cancelar o evento.

As prefeitura velha, um dos dois prédios que abriga a administração de Ingolstadt, é do século 14, embora tenha sido ampliada no século 19. O local abriga o escritório do prefeito e o escritório de turismo da cidade, entre outros departamentos administrativos.

Ingolstadt fica a cerca de 70 quilômetros ao norte de Munique e tem cerca de 125 mil habitantes. Fonte: Associated Press.