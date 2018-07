Homem mata 1 pessoa e fere 7 em shopping de Toronto

Victor Kwong, outro oficial de polícia, informou que duas pessoas foram feridas gravemente, incluindo um menino de 13 anos, e que um jovem de 25 anos atingido por um dos disparos morreu no local. Duas outras pessoas foram pisoteadas e empurradas, sendo uma delas uma mulher grávida que entrou em trabalho de parto, segundo Kwong.

"Muitas pessoas inocentes foram feridas e colocadas em risco", disse Blair. "Seremos implacáveis na busca pelo criminoso", acrescentou. Os investigadores já têm a descrição do suspeito. Kwong afirmou que a polícia está analisando as gravações das câmeras de segurança e disse que a busca dentro do shopping já foi concluída.

Testemunhas disseram que vários tiros foram disparados e que centenas de pessoas entraram em pânico e correram para as portas de saída. O shopping, que é popular entre os turistas, foi esvaziado. As informações são da Associated Press.