Homem mata 6 pessoas a tiros no sudoeste da Rússia Autoridades russas disseram que um homem fez vários disparos do lado de fora de uma loja de departamentos no sudoeste da Rússia, matando seis pessoas. Funcionários municipais da cidade de Belgorod disseram nesta segunda feira que cinco pessoas morreram imediatamente - dentre elas uma adolescente - e que a sexta vítima morreu no hospital.