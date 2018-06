Homem mata 7 xiitas em ataque no Iraque Um homem armado matou sete muçulmanos xiitas no norte do Iraque enquanto estes nadavam, informaram oficiais locais neste sábado. Shalal Abdoul, prefeito da cidade de Tuz Khormato, disse que o ataque aconteceu fora da vila de Amerili, que abriga xiitas. Os homens chegaram em motocicletas e executaram os xiitas depois de separá-los dos árabes sunitas, que foram liberados, disse ele.