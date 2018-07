Homem mata ao menos 7, em Michigan, e se suicida

As autoridades desconhecem o motivo da ação, mas sabem que entre as sete vítimas estão a filha e a ex-namorada de Dantzler. A história teve início depois que quatro pessoas foram mortas em uma casa e outros três corpos foram encontrados em outra residência. Duas dessas vítimas eram crianças. "Acreditamos que em cada um desses lugares o atirador tinha algum tipo de envolvimento emocional", disse o chefe de polícia, Kevin Belk. Após a descoberta dos corpos, Dantzler passou a ser perseguido pela polícia. Na fuga, ele bateu seu carro e fez os reféns. O atirador havia deixado a prisão em 2005, depois de cumprir pena por cometer assaltos. As informações são da Associated Press.