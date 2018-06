Homem mora há três meses em aeroporto Há três meses, um homem está morando na área de imigração do Aeroporto de Maiquetía, em Caracas. O passageiro, que não teve a identidade revelada, chegou à Venezuela vindo do Sri Lanka, mas não tinha documentação para entrar no país. Autoridades venezuelanas não conseguem resolver os entraves burocráticos para deportar o visitante.