Homem mordido por criança com ebola chega à Suíça O enfermeiro que levou uma mordida de um paciente com ebola enquanto trabalhava no Oeste da África foi levado à Suíça por precaução, afirmaram autoridades do país. O ministério da Saúde confirmou que o homem trabalhava para uma organização internacional em Serra Leoa quando foi mordido, no sábado, por uma criança infectada pelo vírus.