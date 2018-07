Homem paga multa de trânsito com origamis Um americano que se identificou apenas como "Bacon Moose" pagou uma multa de trânsito no valor de US$ 137 com notas dobradas em formato de porquinhos. O infrator filmou o momento do pagamento em um guichê do departamento de trânsito. As notas em origami foram entregues ao agente dentro de duas caixas de rosquinhas.