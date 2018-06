Homem preso em missa papal é identificado O homem que apanhou e foi detido após gritar contra o governo de Cuba e o comunismo pouco antes da primeira missa do papa Bento XVI na ilha, na segunda-feira, foi identificado ontem pela dissidência do país. Segundo o ex-preso político José Daniel Ferrer, líder do grupo dissidente União Patriótica de Cuba, o manifestante é Andrés Carrión Alvarez, que "se encontra atualmente detido". "Ativistas foram entrar em contato com sua família", disse Ferrer.