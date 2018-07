Homem que abriu fogo em pedreira é morto na Califórnia

O xerife do condado de Santa Clara, Jose Cardoza, confirmou que Shareef Allman, de 47 anos, foi alvejado, mas não confirmou se ele foi morto, segundo o jornal San Jose Mercury News. Já a emissora KNTV, afiliada da NNBC, afirmou que o atirador foi morto.

Imagens ao vivo mostraram carros de polícia no bairro de Sunnyvale e autoridades colocando uma lona sobre o que parecia ser um corpo em frente a uma casa.

Os disparos aconteceram a cerca de 8 quilômetros da pedreira.

Segundo as autoridades, Allman ficou irritado durante uma reunião de segurança na Pedreira Permanente. Allman saiu da reunião, voltou a seguir com uma arma e um rifle e começou a disparar, disse o xerife auxiliar de Santa Clara, Rick Sung. Cerca de 15 pessoas participavam da reunião. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.