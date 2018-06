Homem que atirou em soldado no Parlamento é identificado

Autoridades e testemunhas disseram que um homem com um lenço sobre o rosto atirou e matou um soldado canadense no memorial de guerra do país e em seguida, dirigiu-se para o Parlamento, onde ele foi morto a tiros pela segurança.

Duas outras pessoas ficaram feridas, mas estão em condições estáveis, de acordo com funcionários do hospital onde estão internados.

O tiroteio em Ottawa aconteceu dois dias após um suposto atentado terrorista em Quebec, onde um canadense recém-convertido ao Islã atropelou dois soldados. Um deles morreu na terça-feira e o outro ficou ferido e ainda está no hospital. Apesar disso, o governo canadense afirma não ter evidências de que o incidente no Parlamento está relacionado a radicais islâmicos. Fonte: Associated Press.