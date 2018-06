Homem que fez reféns em mercado disse que tinha relação com os irmãos Kouachi

PARIS - O homem que fez reféns em um supermercado judaico em Porte de Vincennes, em Paris nesta sexta-feira, 9, Amedy Coulibaly, disse à emissora de televisão BFMTV antes de morrer em uma operação da polícia que "obedecia ao califa do Estado Islâmico", Abu Bakr al Bagdadi, e atuou em conjunto com os irmãos Kouachi, principais suspeitos do ataque contra o jornal satírico Charles Hedbo.

"Não estivemos em contato (após o início dos ataques). Só nos coordenamos no início, eles com o 'Charlie Hebdo' e eu com os policiais", contou Coulibaly ao canal, que só divulgou as falas após a morte dos três terroristas.

O jihadista havia cometido um ataque na quinta-feira em Montrouge, no sul de Paris, que deixou uma policial morta, e nesta sexta fez vários reféns no supermercado Hyper Cacher.

Após a ação policial no local, quatro reféns e Coulibaly morreram. A outra "terrorista", Hayat Boudemeddiene, fugiu.

Chérif Kouachi, o menor dos dois irmãos responsáveis pelo atentado ao Charlie Hebdo, disse à BFMTV da fábrica onde os dois se refugiaram ao fugir da polícia que recebeu ordens e financiamento da Al-Qaeda no Iêmen.

O extremista afirmou ainda que foi treinado pelo imã Anwar al Awlaki, americano morto em setembro de 2011 em um ataque aéreo de drones americanos no Iêmen. /EFE