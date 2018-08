Homem que jogou carro contra barreiras do Parlamento britânico é acusado de tentativa de assassinato

LONDRES - O homem suspeito de ter cometido na terça-feira um atentado com um veículo que deixou três feridos em frente ao Parlamento britânico, em Londres, foi acusado neste sábado, 18, de "tentativa de assassinato", anunciou a polícia.

Salih Khater, de 29 anos, um homem de origem sudanesa, morador de Birmingham e suspeito de ter atropelado ciclistas e policiais com seu veículo, comparecerá na segunda-feira ao tribunal de Westminster, na capital britânica, informou a polícia.

"Esta acusação chega após um incidente durante o qual Khater dirigiu seu veículo contra um grupo de pedestres parados no exterior do Parlamento", afirmou a polícia de Londres em um comunicado. "Em razão da metodologia empregada, do lugar escolhido e da suposta escolha de atacar civis e policiais, a polícia trata este caso como terrorismo.”

Segundo a BBC, Salih Khater chegou em 2010 como refugiado ao Reino Unido, após ter residido na Líbia. Ele estudou em Birmingham e obteve a nacionalidade britânica. Também teria conseguido uma permissão da Autoridade da Indústria de Segurança (SIA) e trabalhado como guarda em Nottingham.

O ataque lembra a ação cometida em março de 2017 por Khalid Masood, um britânico convertido ao Islã, que deixou cinco mortos e dezenas de feridos. Ele atropelou pedestres com seu veículo antes de matar um policial a facada também em frente ao Parlamento, em um atentado cuja autoria foi reivindicada pela grupo jihadista Estado Islâmico. / AFP

Relembre a ação de Khalid Masood