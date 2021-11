Homem que participou de invasão do Capitólio pede asilo em Belarus, diz mídia local

Isabelle Khurshudyan e Mary Ilyushina, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

MOSCOU - Um homem que supostamente participou da rebelião no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro e é procurado pelo FBI está agora buscando asilo em Belarus, informou a mídia estatal do país nesta segunda-feira, 8, apresentando-o como um “simples americano cujas lojas foram queimadas por ativistas do Black Lives Matter. ”

Evan Neumann, que participou de uma entrevista na televisão estatal belarrussa em um segmento intitulado "Adeus, América", é procurado nos Estados Unidos sob a acusação de entrada violenta e conduta desordenada nos terrenos do Capitólio, além de agressão e obstrução da aplicação da lei durante a desordem civil.

O Ministério das Relações Exteriores de Belarus não foi encontrado para comentar.

Tanto o presidente belarrusso, Alexander Lukashenko, quanto seu aliado próximo, o presidente russo Vladimir Putin, referiram-se frequentemente ao motim do Capitólio, chamando a acusação dos envolvidos de um exemplo de "dois pesos e duas medidas" por parte dos Estados Unidos, que frequentemente critica repressões em protestos antigovernamentais no exterior.

Quando protestos em massa estouraram em toda a Belarus no ano passado, motivados por uma eleição presidencial que a comunidade internacional denunciou amplamente como fraudulenta, milhares de manifestantes foram brutalmente espancados pela polícia e presos. Muitos disseram que foram torturados na prisão.

Mas Neumann poderia ser bem-vindo em Belarus como parte dos esforços de propaganda antiocidental do regime. Lukashenko, que está no poder desde 1994, disse que os Estados Unidos alimentaram o movimento de oposição do ano passado para derrubá-lo.

Tim O’Connor, porta-voz da Embaixada dos EUA em Belarus, com sede em Vilnius, Lituânia, disse em um comunicado que a embaixada “viu a mídia estatal belarrussa reportando sobre Neumann. Devido às leis de privacidade dos EUA, somos limitados no que podemos dizer sobre cidadãos americanos individuais. ”

“Os Estados Unidos são um país onde o Estado de Direito é respeitado e onde o governo é transparente e responsável por suas ações”, acrescentou O’Connor. “Todo cidadão pode contar com um sistema judiciário imparcial e objetivo. Não houve um único caso de investigação transparente e responsável e julgamento das ações da polícia belarrussa que resultaram em mortes, tortura sistêmica e a repressão contínua de cidadãos belarrussos, dos quais mais de 800 permanecem na prisão por protestos pacíficos contra o regime. ”

Em um trecho da entrevista de Neumann, o apresentador da televisão estatal belarrussa disse que Neumann "buscou justiça e fez perguntas incômodas" após as eleições de 2020 nos Estados Unidos. O jovem de 48 anos “perdeu quase tudo e está sendo perseguido pelo governo dos Estados Unidos”, acrescentou o apresentador.

A entrevista completa vai ao ar nesta quarta-feira. Na prévia divulgada na segunda-feira, Neumann disse que se escondeu assim que foi alertado de que seria adicionado à lista dos Mais Procurados do FBI. Um advogado recomendou que ele fizesse uma viagem à Europa, disse ele. O apresentador da televisão estatal disse que Neumann mora em um apartamento alugado na Ucrânia há quatro meses.

Neumann disse que agentes do serviço de segurança ucraniano começaram a persegui-lo, então ele cruzou para a a Belarus a pé pelos pântanos ucranianos de Pripyat, perto de Chernobyl. Ele afirmou ter encontrado cobras e javalis durante a viagem.

O serviço de guarda de fronteira ucraniano disse que não fornece informações sobre casos individuais.

Os guardas de fronteira da Belarus o prenderam em 15 de agosto, de acordo com a reportagem da televisão estatal. A entrevista teve lugar na cidade belarrussa de Brest.

Neumann disse que não cometeu nenhum crime.