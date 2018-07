Homem que sequestrou quatro pessoas em banco de Toulouse é preso

TOULOUSE - O homem que disse pertencer à Al Qaeda e sequestrou nesta quarta-feira, 20, quatro pessoas em uma agência bancária da cidade francesa de Toulouse foi detido, informou a imprensa francesa.

Fontes da polícia disseram que as duas pessoas que estavam ainda em poder do sequestrador foram libertadas.

O sequestrador, que tinha entrado entre as 11h e 11h30 locais (6h e 6h30 de Brasília) na filial do banco CIC na Rua Camille Pujol, além de identificar-se como membro da Al Qaeda, reivindicou a presença da tropa de elite da polícia francesa, o RAID, detalhou um repórter da rádio.

Esse jornalista indicou que as forças da ordem haviam estabelecido um perímetro de segurança ao redor do banco, que se encontra a algumas centenas de metros do local onde o RAID matou no último mês de março Mohammed Merah, o assassino de sete pessoas em Toulouse e seus arredores, que se declarava integrante da mesma rede terrorista islâmica.

Um representante da polícia local acrescentou em declarações ao jornal "Ouest France" que ainda não se sabe se a reivindicação de pertencer à Al Qaeda é "séria" ou se o criminoso tentou assaltar o banco e a situação degenerou em um sequestro.

Segundo o site "La Dépêche du midi", o homem teria tirado sua pistola depois que um funcionário se negasse a entregar-lhe o dinheiro.

Os estabelecimentos dos arredores foram fechados uma escola primária e um instituto nas cercanias foram evacuados, além do apartamento situado no andar superior dessa filial bancária.

O prefeito governador do departamento de Alto Garonne, do qual Toulouse é a capital, estava nos arredores da filial de CIC, onde até esse momento não haviam chegado os agentes do RAID.

Com Efe e Reuters