Homem responsável por códigos nucleares durante jantar de Trump posa para selfie

WASHINGTON - O agente financeiro aposentado Richard DeAgazio, um dos sócios do resort Mar-a-Lago, compareceu ao jantar de gala oferecido no fim de semana pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e aproveitou a oportunidade para tirar fotos e publicá-las em sua página no Facebook - que acabou sendo deletada.

Além de registrar o tumulto no evento causado pelas informações de que a Coreia do Norte havia acabado de lançar um míssil balístico, ele também publicou uma foto ao lado de “Rick”. Segundo DeAgazio, este seria o encarregado de cuidar, durante a festa, da valise com os códigos para o lançamento armas nucleares.

A líder da minoria democrata da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, comentou que "não há desculpas para deixar que uma crise internacional se desenvolva diante de um monte de sócios de um clube de campo como se fosse uma cena teatral".

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que nenhum assunto secreto foi discutido durante o jantar.

Ainda assim, democratas afirmaram que a cena em Mar-a-Lago parecia apresentar riscos com relação à segurança do país. Eles também destacaram que, durante a campanha presidencial, Trump fez muitas críticas a sua então rival, Hillary Clinton, pelo uso de uma conta de e-mail privada para tratar de assuntos de trabalho enquanto ela era secretária de Estado, ressaltando a falta de segurança que havia na ação. / NYT e EFE