Homem rouba banco e distribui dinheiro desejando 'feliz Natal' nos EUA

WASHINGTON - Um homem de barba branca roubou um banco dois dias antes do Natal, mas, em vez de guardar o dinheiro, jogou-o no ar desejando aos pedestres um 'feliz Natal' na cidade de Colorado Springs (Colorado) , informou nesta quarta-feira, 25, a imprensa americana.

A polícia confirmou em um comunicado que um “homem branco idoso” roubou o Academy Bank em Colorado Springs, depois de ameaçar os funcionários dizendo ter uma arma e sair com uma quantia indeterminada de dinheiro na segunda-feira ao meio-dia.

“Ele começou a tirar dinheiro da sacola e jogá-lo dizendo ‘Feliz Natal’”, contou Dion Pascale, uma testemunha, à rede local KKTV 11 News.

Segundo a testemunha, depois ele caminhou até um Starbucks próximo, sentou-se e esperou até ser detido. “Parecia que ele queria que isso acontecesse”, disse Pascale.

O “papai Noel”, identificado pela polícia como David Wayne Oliver, de 65 anos, foi preso sem incidentes. De cabelo e barba brancos, Oliver está sendo mantido sob custódia no presídio do Condado de El Paso, o valor de sua fiança é de US$ 10 mil, e ele comparecerá nesta quinta-feira perante um juiz. Não estava claro se Oliver tem um advogado.

Os agentes também disseram à imprensa local que não havia indicação de que o homem estava usando uma arma no momento do assalto.

Alguns dos pedestres tentaram devolver parte do dinheiro roubado do banco, afirmou uma testemunha. No entanto, milhares de dólares ainda estão desaparecidos, declarou um policial ao jornal Denver Post. / AFP