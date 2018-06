Homem salta cerca da Casa Branca e é detido

O incidente ocorreu logo após as 20h (de Brasília) desta sexta-feira, minutos após o presidente dos EUA, Barack Obama, e de suas filhas terem deixado a Casa Branca para passarem o fim de semana em Camp David. A primeira-dama, Michelle Obama, já havia seguido mais cedo para Camp David.

Após escalar a cerca do lado norte, o invasor correu em direção à Casa Branca, informou o porta-voz do Serviço Secreto, Ed Donovan. O homem foi detido logo após atravessar a entrada do Pórtico Norte.

O suspeito foi identificado como Omar J. Gonzalez, de 42 anos. Ao ser detido, Gonzalez foi levado a um hospital das redondezas depois de reclamar de dores no peito. Fonte: Associated Press.