Homem se esconde em prédio invadido pelos irmãos Kouachi

(Atualizado às 21 horas) PARIS - O dono da gráfica de Dammartin invadida pelos irmãos Kouachi na manhã desta sexta-feira, 9, em Paris, foi libertado logo depois que os terroristas entraram no local. Um empregado da gráfica ficou escondido no 2.º andar, na sala de restauração, sob um cartaz. Durante todo o incidente, sua presença não foi percebida pelos irmãos.

Os agressores estavam no 1.º andar. O artista gráfico de 27 anos foi libertado após o fim da invasão da polícia, segundo o jornal francês Le Figaro.

A família de Lilian, empregado da gráfica, tentou, em vão, localizá-lo entre 9 horas e 11 horas (horário da França). Seu pai, angustiado, finalmente recebeu uma mensagem de texto do filho: "Eu me escondi no primeiro andar. Acho que eles mataram todo mundo. Diga à polícia para intervir".

Segundo uma emissora de TV francesa, o jovem deu informações importantes para as forças de segurança.