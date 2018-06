Homem sobrevive a queda do 15º andar na Nova Zelândia

Segundo a polícia, o homem de 20 anos descobriu que estava trancado para fora de seu apartamento no 14º andar e, por isso, decidiu tentar escalar a parte externa do prédio para entrar na residência. Ele teria entrado em um apartamento diretamente acima do dele com o objetivo de descer e cair na sacada. No entanto, o homem acabou escorregando e aterrissou no telhado de um prédio ao lado.

O jornal New Zealand Herald identificou o homem como Tom Stilwell, um britânico que estava aproveitando as férias na Nova Zelândia. Dave Thomas, um amigo de Stilwell, disse ao jornal que ele sofreu fraturas no pescoço e nas costas, quebrou o punho e há suspeitas de ferimentos internos. Fonte: Associated Press.