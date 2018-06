Homem sobrevive após ser picado por cobra decapitada nos EUA

CORPUS CHRISTI - Um homem está hospitalizado e se recupera depois de ter sido picado por uma cascavel nos Estados Unidos. A cobra o atacou mesmo tendo sido decapitada por ele. O caso aconteceu próximo ao Lago Corpus Christi, no Estado do Texas, no dia 27.

Segundo o jornal USA Today, Jennifer Sutcliffe e seu marido estavam no jardim de casa quando ela viu uma cascavel de cerca de 1,2 metro. Ele rapidamente pegou uma pá e cortou a cabeça da cobra. No entanto, assim que ele se abaixou para se livrar do animal, a cabeça o mordeu.

"Ela expeliu todo o seu veneno nesse momento", disse ao jornal Jennifer, que acionou o serviço de emergência para levar o marido até o hospital.

Ainda de acordo com a reportagem, ele imediatamente começou a ter convulsões, sangramento interno e perdeu a visão.

Jennifer afirmou que as primeiras 24 horas depois do ataque da cascavel foram as piores. Os médicos disseram que o marido não sobreviveria, mesmo depois de terem dado a ele grandes quantidades de antídoto, e consideram o caso um milagre.