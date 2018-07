Homem suspeito de financiar al-Qaeda é preso na França

O suspeito, que a promotoria descreve como um "vetor operacional e grande financiador dos grupos terroristas mais sanguinolentos", está sendo submetido hoje a um interrogatório. Em comunicado, promotores disseram que ele enfrenta acusações preliminares de planejar atos terroristas e financiar uma empreitada terrorista.

O homem, um tunisiano nascido em 1977 e que vive na cidade de Toulon, foi detido na última sexta-feira após um ano de investigações, segundo o comunicado. O nome do suspeito não foi identificado.

A prisão ocorreu três meses depois de um francês de origem argelina que dizia ser da Al-Qaeda ter matado três estudantes judeus, um rabino e três paramilitares numa série de ataques no sul da França, na mais grave ofensiva terrorista registrada no país desde a década de 90. As informações são da Associated Press.