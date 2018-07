Homem transforma um avião em moradia O americano Bruce Campbell comprou um Boeing 727 usado para transformá-lo em sua residência no Estado do Oregon. Há dez anos em reforma, a aeronave já tem cama, sofá, banheiro, cozinha e um chuveiro improvisado. Na cabine de comando, Campbell criou um escritório. O projeto já consumiu cerca de US$ 200 mil desde que começou.