Homenagem a promotor reúne 400 mil sob chuva e eleva pressão sobre Cristina

Com a avenida repleta, parte da população usou as ruas perpendiculares para chegar à sede do governo presidencial e ali parou. Na maior parte do tempo, os manifestantes ficaram em silêncio, às vezes quebrado por aplausos e gritos de "Justiça", "Argentina" e "Sentimos Nisman". Vista de cima, a multidão parecia uma grande aglomeração de guarda-chuvas. De baixo, todos estavam ensopados e com semblantes decididos.

Embora os organizadores da manifestação tenham ressaltado o caráter apolítico do ato - não havia bandeiras de partidos, apenas cartazes que não fossem de Nisman ou da bandeira argentina - as razões para a presença iam além da morte do promotor e atingiam indiretamente os políticos. "É uma marcha silenciosa, então não vou falar mal do governo. Mas estamos indignados com tudo, com a corrupção que mata", afirmou María Guevara, dona de casa de 62 anos, segundo ela parente em 5.º grau do revolucionário. "Precisamos dizer um basta. A oposição também não apresenta solução", acrescentou, depois de comprar uma capa de chuva de 30 pesos, quando já estava totalmente molhada.