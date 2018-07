Homens armados atacam festa de casamento e matam 9

Ninguém assumiu a autoria do ataque, que aconteceu na véspera de uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas para discutir a missão da aliança no Afeganistão. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deve anunciar em breve quantos soldados serão cortados em junho do total de 100 mil homens que estão no Afeganistão, levando a temores de que outros países da Otan envolvidos na luta contra os insurgentes do Taleban sigam o exemplo.

O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, disse hoje em Bruxelas que não haverá "pressa de sair" por parte dos EUA. A Alemanha alertou que a retirada de tantos soldados norte-americanos da guerra de dez anos poderia colocar em risco a estratégia da Otan. As informações são da Associated Press.