Homens armados atacam posto de controle na península do Sinai Homens armados abriram fogo contra um posto de controle na quarta-feira (horário local) em Al-Arish, no Egito, na península do Sinai, afirmou a mídia estatal, quatro dias depois que 16 guardas de fronteira foram assassinados em um ataque atribuído parcialmente a militantes palestinos.