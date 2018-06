Homens armados invadem emissora em Cabul e matam ao menos uma pessoa

CABUL - Um grupo de homens armados invadiu nesta terça-feira, 7, emissora Shamshad TV em Cabul, onde estavam vários funcionários, informou uma testemunha. A ação, contudo, já terminou, segundo o próprio canal, que retomou em seguida as transmissões.

"O ataque terminou. Segundo o comando das forças especiais, todos os funcionários que estavam no edifício foram resgatados", informou a emissora. Um segurança morreu na ação, de acordo com o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid. Contudo, algumas agências de notícias falam em dois a quatro mortos.

Wahidulllah Mairooh, porta-voz do Ministério da Saúde afegão, disse que 21 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas.

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria da ação, de acordo com o SITE Intelligence Group, que monitora atividades jihadistas.

"Vi nas câmeras de segurança três criminosos entrando no prédio da emissora. Atiraram no guarda e depois entraram. Começaram a lançar granadas e a atirar", afirmou o repórter Faisal Zaland, da Shamshad TV, que afirmou ter escapado por uma porta dos fundos do edifício.

A emissora em idioma pashtun, que alcança todo o país, passou a exibir às 11h30 (3h em Brasília) uma imagem fixa ao invés de sua programação habitual.

O porta-voz do Taleban, Zabiullah Muyahid, negou qualquer envolvimento do grupo insurgente com o ataque. O Ministério do Interior afegão indicou que abriu uma investigação, mas não divulgou detalhes.

O número de atentados aumentou consideravelmente este ano em Cabul, que no fim de maio sofreu o maior ataque de sua história, no qual morreram ao menos 150 pessoas. / AFP, AP e NYT