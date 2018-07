Homens armados atacam sede de governo provincial no Iraque

BAGDÁ - Dezenas de homens armados atacaram nesta terça-feira, 14, a sede do governo provincial de Diyala, na cidade de Baqubah, ao nordeste de Bagdá, com diferentes tipos de armamento, informaram fontes de segurança da província.

As fontes indicaram que depois da explosão de um carro-bomba, ocorreu um enfrentamento entre os assaltantes, cuja filiação se desconhece, e as forças de segurança.

O confronto deixou vítimas tanto entre os atacantes como entre as forças de segurança, mas até o momento se desconhece o número preciso de mortos e feridos.

Após o ataque, policiais isolaram o local do tiroteio para evitar a fuga dos assaltantes.

Segundo as fontes, foi perdido o contato com os funcionários que estão dentro do edifício, pelo que se teme que tenham sido tomados como reféns.

Em 29 de março, pelo menos 65 pessoas morreram em um assalto protagonizado por militantes da Al Qaeda contra a sede do governo provincial de Salah ad-Din, na cidade iraquiana de Tikrit.