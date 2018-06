Homens armados bloqueiam postos de controle ucranianos na Crimeia

Um grupo de homens armados invadiu e bloqueou oito postos de controle da Guarda de Fronteira ucraniana na Crimeia, embora nenhum dos agentes tenham abandonado suas posições, informou nesta quarta-feira, 5, o chefe adjunto do Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia (SGU), Pavel Shisholin.

De acordo com a fonte, no porto de Kerch, que une a república autônoma ucraniana com a Rússia, os agentes ucranianos trabalham "rodeados por mais de 100 homens armados".

"Os guardas de fronteiras seguem resistindo perante os militares russos da Frota do Mar Negro, das tropas de assalto e dos serviços especiais, que bloqueiam os postos de vigilância da Ucrânia na Crimeia", assinalou a SGU em comunicado.

O serviço da guarda de fronteira reforça o controle da fronteira terrestre com a Rússia no leste da Ucrânia "para não permitir a entrada de todos os terroristas russos que exaltam à sociedade ucraniana nas regiões orientais" do país, disse Shisholin.

No sul, região que une a Crimeia com o resto da Ucrânia, a SGU reforçou sua presença com três postos de controle entre estes territórios.