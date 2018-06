Homens armados cercam ministério na Líbia Homens armados cercaram o ministério de Relações Exteriores da Líbia no domingo exigindo que a saída de agentes e embaixadores do ex-ditador Muamar Kadafi. O grupo impediu que funcionários entrassem no prédio em Trípoli, segundo uma fonte do ministério que falou à AFP sob condição de anonimato.