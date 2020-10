Homens armados invadem escola em Camarões e deixam pelo menos 6 crianças mortas e 8 feridas

KUMBA, CAMARÕES - Homens armados invadiram uma escola em Camarões neste sábado, 24, e abriram fogo indiscriminadamente, matando pelo menos seis crianças e ferindo outras oito em uma região onde operam grupos separatistas, disseram autoridades e pais.

Chegando em motocicletas, os agressores atacaram a escola por volta do meio-dia na cidade de Kumba, na Região Sudoeste, segundo relatos. Alguns alunos se machucaram ao saltar de janelas do segundo andar.

Não ficou claro se o ataque estava relacionado a um conflito contínuo entre o exército e grupos que buscam formar um estado separatista chamado Ambazonia no oeste, onde a maioria das pessoas falam a língua inglesa. "Eles encontraram as crianças na sala de aula e abriram fogo contra elas", disse o subprefeito da cidade, Ali Anougou, à Reuters.

O episódio aconteceu em uma região que, desde 2017, viu centenas de mortes e milhares de desabrigados por causa do conflito, com muitas crianças impossibilitadas de frequentar a escola.

Isabel Dione correu para a escola para procurar sua filha de 12 anos quando soube do tiroteio. Ela a encontrou no chão de uma sala de aula, sangrando na barriga. "Ela estava indefesa e gritava 'mãe, por favor, me ajude', e eu disse a ela 'só o seu Deus pode salvá-lo agora'", disse Dione à Reuters. A menina foi levada para o hospital, onde está sendo tratada por um ferimento à bala.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários disse que oito crianças foram mortas, algumas por golpes de machete, e que 12 ficaram feridas.

Vídeos que circularam nas redes sociais, filmados por jornalistas locais, mostram adultos correndo na escola com crianças nos braços, cercados por pessoas chorando. Uma foto mostra o interior de uma sala de aula, onde há um acúmulo de sangue seco no chão perto de alguns chinelos espalhados.

A autoridade de educação local, Ahhim Abanaw Obase, confirmou seis mortes de crianças entre 12 e 14 anos e acrescentou que outras oito foram levadas ao hospital. Anougou e outro oficial culparam os separatistas pelo ataque, mas não ofereceram evidências.

Ayuk Tabe, um importante líder separatista, descreveu o ataque como "desumano" em um post no Twitter e disse que "qualquer responsável por essas atrocidades deve ser processado". No entanto, muitos grupos armados surgiram do movimento separatista desde 2017, e raramente há um único representante que fale por todos.

Report of what happened in a school in Kumba today is terrible. God help us! Anyone responsible for these atrocities must be brought to book. This inhumane #Genocide must be brought to an end now. UNSC Fact Finding Mission & Int Community should intervene & stop these atrocities. — Sisiku AyukTabe Julius -Official (@sisiku_ayuktabe) October 24, 2020