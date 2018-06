Homens armados invadem prédio do governo em Luhansk Homens armados ocuparam a sede local do serviço de segurança da Ucrânia na cidade de Luhansk, na região leste do país, onde o sentimento separatista tem despertado protestos frequentes desde a saída do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovich, conforme autoridades ucranianas.