Homens armados mantêm ao menos 100 reféns no Teatro Bataclan

PARIS - A cerca de 1,2 km do restaurante cambojano onde houve o ataque com tiros, homens armados mantêm agora pelo menos 100 pessoas como reféns no Teatro Bataclan, um tradicional cabaré francês.

O canal de notícias francês BFM TV afirmou que houve vários tiros antes da tomada do local, onde estava sendo realizado um show da banda de rock alternativo americana Eagles of Death Metal. Às 20h30, as informações ainda eram preliminares.