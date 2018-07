Homens armados matam 11 passageiros de uma caminhonete no Paquistão

NOVA DÉLHI - Homens armados mataram neste sábado, 30, 11 passageiros de uma caminhonete na cidade de Quetta, no oeste do Paquistão, segundo a imprensa local, que citou fontes policiais.

Os assassinos abriram fogo contra o veículo, deixando ainda três feridos.

As fontes informaram que as forças de segurança paquistanesas se deslocaram à área do ataque, de autoria ainda não reivindicada.

Na fronteira com o Afeganistão, Quetta é refúgio de grupos armados islamitas e máfias que agem no país vizinho, o que faz desta cidade uma das mais instáveis e inseguras do Paquistão.