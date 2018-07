Homens armados matam 18 no sudoeste do Paquistão Homens armados mataram 18 pessoas nesta sexta-feira em um ataque a um restaurante de estrada no sudoeste do Paquistão, disse Abdul Razzaq, um funcionário do governo. Ele afirmou ainda que duas pessoas ficaram feridas no atentado em Turbat, uma cidade remota na província do Baluquistão.