Homens armados matam 7 membros da ONU no Sudão Homens armados atacaram uma equipe de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), matando sete pessoas e ferindo outras 17 em Darfur, no oeste do Sudão. Eles portavam metralhadoras e, possivelmente, lança-granadas, afirmou o porta-voz da ONU Chris Cycmanick.