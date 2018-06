Homens armados matam ao menos 50 alunos em faculdade na Nigéria

Ao menos 50 pessoas morreram em um ataque contra uma universidade no nordeste da Nigéria, no Estado de Yobe, neste domingo, 29, segundo o reitor da Faculdade de Agricultura, Molima Idi Mato. A suspeita é de que as mortes tenham sido provocadas por integrantes do Boko Haram, grupo radical islâmico.

O ataque começou por volta de 1h (horário local) na área rural de Gujba, afirmou o reitor. "Eles atacaram nossos estudantes enquanto eles estavam dormindo em seus dormitórios, e abriram fogo contra eles", acrescentou.

Molima Idi Mato afirmou não ter o número exato de mortos porque as forças de segurança ainda estavam recuperando os corpos. O Exército da Nigéria retirou 42 corpos da escola e transportou 18 estudantes feridos para o hospital Damaturu, afirmou um funcionário da inteligência militar, que pediu anonimato.

Outros mil estudantes matriculados na faculdade fugiram do local, situado a cerca de 40 quilômetros ao norte da região onde ocorreram ataques similares a escolas na cidade de Damaturu, ressaltou o reitor.

Segundo ele, não há nenhum oficial das forças de segurança no colégio apesar das garantias do governo de que soldados seriam enviados. O comissário do Estado para Educação, Mohammmed Lamin, convocou uma coletiva de imprensa há duas semanas para pedir que todas as escolas fossem reabertas e prometeu proteção de soldados e policiais.

A maior parte das escolas na área fechou após militantes matarem no dia 6 de julho 29 estudantes e um professor, queimando alguns vivos em seus dormitórios, em Mamudo.

Desde maio, o governo nigeriano realiza uma ofensiva antiterrorista nos Estados de Yobe, Borno e Adamawa, após a intensificação dos atentados nessa região, onde atua o Boko Haram. Na quarta-feira, 20, um ataque causou a morte de 143 pessoas em uma estrada no nordeste do país.

Com informações da AP e EFE